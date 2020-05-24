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Доллар подскочит: прогноз курса валют на неделю

Доллар подскочит: прогноз курса валют на неделю
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Американец" не упадет сильнее последних майских значений

В конце мая рубль начал укрепляться, но его подкосила упавшая до 33,5 доллара за баррель нефть. В результате к началу июня американская валюта не упадет ниже 69 рублей. Такой прогноз сделалшеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

По словам эксперта, цены на нефть резко перестали расти из-за завышенных ожиданий по восстановлению спроса на черное золото. В результате к пятнице, 22 мая доллар оказался на отметке в 72 рубля. 

Пушкарев предположил, что в ближайшее время доллар вырастет до значений 73-75 рублей. Евро же может достигнуть 80 рублей и выше. Даже если европейская валюта упадет, она не опустится ниже 76 рублей. 

Специалист подчеркнул в разговоре с "Российской газетой", что расти рублю помогали покупки российской валюты для уплаты налогов. К тому же были собраны рекордные 170 млрд рублей на размещениях ОФЗ российским Минфином. Будет ли такой же спрос на гособлигации в дальнейшем, неизвестно. 

Однако Валерий Вайсберг из ИК "Регион", наоборот, считает, что к июню доллар упадет ниже 70 рублей. Об этом он рассказал изданию Expert.

Полина ИВАНОВА

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