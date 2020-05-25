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Рубль достиг максимума

Рубль достиг максимума
Фото: pixabay.com
В дальнейшем российская валюта будет только уступать ведущим иностранным соперникам

В понедельник, 25 мая, торги на Московской бирже начались разнонаправленно для рубля. По отношению к евро он подорожал на 18 коп. – до 77,9 руб., по отношению к доллару упал на 1 коп. – до уровня 71,6 рубля. В ближайшее время стоимость рубля выше не станет, считают эксперты.

"Курс рубля может укрепиться к доллару лишь при условии, что последний ослабнет по отношению к корзине из других валют. Но сейчас можно наблюдать, что выход инвесторов из доллара на мировых рынках, наоборот, приостановился", – указывает  Петр Пушкарев из TeleTrade. По его мнению, доллар по отношению к рублю уже достиг минимума, отыграв повышение цен на нефтяном рынке. Поэтому в ближайшее время подрастет и вернется в коридор 73 – 75 руб., передает "Чемпионат".

Аналогичное мнение ранее высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что рубль укрепился благодаря действиям Центробанка. Без такой поддержки он сразу станет дешевле.

При этом в обменных пунктах Москвы наличные доллары 25 мая продаются в среднем по 73,29 руб., сообщает "Финмаркет". Обменять доллары на рубли можно по курсу примерно 69,91 руб. за $1.

Ранее эксперты оценили, стоит ли ждать понижение доллара до 70 руб. и меньше.

Николай ВИКТОРОВ

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