Рубль вспомнил "докризисные" времена

Доллар в России дешевеет. В понедельник, 1 июня, в 11:00 мск на Московской бирже курс составил 69,73 руб. за доллар. Это на 40 коп. меньше, чем было на закрытии предыдущих торгов. Курс евро также снижается: утром европейская валюта подешевела на 24 коп. – до уровня 77,67 рубля.

В последний раз доллар стоил меньше 70 руб. еще в "докарантинные" времена – 6 марта. Тогда рынок отреагировал на сообщение о том, что страны ОПЕК+ не договорились о новой сделке по сокращению добычи нефти, в итоге стоимость черного золота полетела вниз, потянув за собой рубль.

В апреле нефтепроизводителям удалось прийти к согласию, новая сделка ОПЕК+ начала работать с мая. На этом фоне начал укрепляться и рубль. Этому способствует и снятие ряда ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавирусу, передает телеканал "360".

Ранее аналитики предполагали, что курс рубля достиг максимума и до конца года будет оставаться в коридоре 70 – 73 руб. за доллар.