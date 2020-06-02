Помимо коронавируса у американцев появилась еще одна проблема

Курс доллара впервые с начала марта опустился ниже отметки в 69 рублей. Ослабление американской валюты происходит на фоне беспорядков в США, однако эксперты полагают, что это, скорее, связано со скачком цен на нефть, которая подорожала до многомесячных максимумов в начале июня.

По данным Московской биржи, доллар во вторник стоил из расчета на "завтра" 68,92 рубля, евро – 76,65 рублей. При этом августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,17% до 38,88 долларов за баррель.

Как известно, ранее цена на нефть стоила менее 20 долларов за баррель, что вызвало резкое падение курса рубля. Однако затем, когда в мире началось послабление ограничительных мер, в связи с пандемией коронавируса, нефть начала снова дорожать.

Не прибавляет стабильности доллару и массовые беспорядки в США, которые уже унесли жизни более 20 человек. Задержаны более 4 тыс. протестующих за поджоги машин, разгром магазинов и сопротивление полиции. Впервые за четверть века власти закрыли федеральные тюрьмы.

Акции протесты начались в Миннеаполисе, когда в результате жесткого задержания погиб темнокожий американец.