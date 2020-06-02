Укрепление российской валюты не продлится долго

Доллар в России дешевеет – сейчас он достиг минимальной отметки с начала марта. При этом курс рубля восстановился. Однако экономисты считают, что вскоре ситуация изменится, и американская валюта снова начнет расти.



Во вторник, 2 июня, курс доллара снизился до 68,9 руб., но эксперты уверены, что это ненадолго – российская валюта может упасть до 70-75 руб. к осени, в том числе из-за сокращения зарубежных поездок.

Однако в ближайшее время рубль будет укрепляться, считает экономист Антон Покатович. Согласно его прогнозу, национальная валюта достигнет отметки в 67-68 руб. за доллар, а через два-три месяца вновь начнет падать.

По мнению экономиста Наталии Орловой курс американской валюты будет на уровне 67 рублей и до конца года. Она добавила, что это во многом будет зависеть от предстоящих президентских выборов в США.

Эксперты отмечают, что сейчас на укрепление рубля влияет восстановление цен на нефть, сокращение импорта, а также поездок за рубеж, пишет РБК.

Ранее специалисты рассказали о падении доллара на фоне массовых беспорядков в Соединенных Штатах.