Курс рубля
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Доллар в России дешевеет – сейчас он достиг минимальной
отметки с начала марта. При этом курс рубля восстановился. Однако экономисты
считают, что вскоре ситуация изменится, и американская валюта снова начнет
расти.
Во вторник, 2 июня, курс доллара снизился до 68,9 руб., но эксперты уверены, что это ненадолго – российская валюта может упасть до 70-75 руб. к осени, в том числе из-за сокращения зарубежных поездок.
Однако в ближайшее время рубль будет укрепляться, считает экономист Антон Покатович. Согласно его прогнозу, национальная валюта достигнет отметки в 67-68 руб. за доллар, а через два-три месяца вновь начнет падать.
По мнению экономиста Наталии Орловой курс американской валюты будет на уровне 67 рублей и до конца года. Она добавила, что это во многом будет зависеть от предстоящих президентских выборов в США.
Эксперты отмечают, что сейчас на укрепление рубля влияет восстановление цен на нефть, сокращение импорта, а также поездок за рубеж, пишет РБК.
Ранее специалисты рассказали о падении доллара на фоне массовых беспорядков в Соединенных Штатах.
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