Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Приход второй волны коронавируса может существенно повлиять на курс. Доллар подскочит до 90 рублей, предсказываются исследователи из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Отмечается, что рубль в любом случае укрепляться не будет. Виной всему падение цен на нефть и сезонный спрос на зарубежную валюту в России. Если говорить об оптимистичном сценарии, стоимость доллара составит 85 рублей. В случае печального развития экономических событий его цена улетит за 100.
Аналитики оговорились, что вторая волна китайской инфекции, наступление которой прогнозируют осенью, может и не оказать влияния на рубль. Все будет зависеть от того, какие меры примут власти, уточняет "Московский комсомолец".
Сломанный чип привел в боевую готовность все расчеты ядерных ракет США
Высказывание протестующих превратилось в мародерство, считает эксперт