Российская валюта подешевеет в любом случае

Приход второй волны коронавируса может существенно повлиять на курс. Доллар подскочит до 90 рублей, предсказываются исследователи из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Отмечается, что рубль в любом случае укрепляться не будет. Виной всему падение цен на нефть и сезонный спрос на зарубежную валюту в России. Если говорить об оптимистичном сценарии, стоимость доллара составит 85 рублей. В случае печального развития экономических событий его цена улетит за 100.

Аналитики оговорились, что вторая волна китайской инфекции, наступление которой прогнозируют осенью, может и не оказать влияния на рубль. Все будет зависеть от того, какие меры примут власти, уточняет "Московский комсомолец".