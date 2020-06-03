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Названо условие подорожания доллара до 100 рублей

Названо условие подорожания доллара до 100 рублей
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Российская валюта подешевеет в любом случае

Приход второй волны коронавируса может существенно повлиять на курс. Доллар подскочит до 90 рублей, предсказываются исследователи из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 

Отмечается, что рубль в любом случае укрепляться не будет. Виной всему падение цен на нефть и сезонный спрос на зарубежную валюту в России. Если говорить об оптимистичном сценарии, стоимость доллара составит 85 рублей. В случае печального развития экономических событий его цена улетит за 100. 

Аналитики оговорились, что вторая волна китайской инфекции, наступление которой прогнозируют осенью, может и не оказать влияния на рубль. Все будет зависеть от того, какие меры примут власти, уточняет "Московский комсомолец". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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