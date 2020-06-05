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Рост курса доллара сдержат: рублю дали шанс укрепиться

Рост курса доллара сдержат: рублю дали шанс укрепиться
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американской экономике невыгодна дорогая национальная валюта

Курс доллара не превысит 77 – 80 руб., даже если случится вторая волна пандемии. В этом убежден шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

По его мнению, США не объявят повторный карантин даже при новом всплеске коронавируса осенью, поскольку перед выборами это не выгодно ни республиканцу Дональду Трампу, ни его соперникам-демократам. За США, скорее всего, повторят и европейцы. Следовательно, масштабной остановки мирового производства не ожидается. Это во-первых.

Во-вторых, Америке с ее огромным долгом выгоден более слабый доллар – это, по мнению эксперта, поможет ей устранить "дикие перекосы дефицита международной торговли". Поэтому до выборов США точно не позволят своей валюте укрепиться.

После выборов, которые запланированы на ноябрь 2020 г., многое будет зависеть от нового хозяина Белого дома. Если выиграет Трамп, то, скорее всего, курс доллара продолжит снижаться. Соответственно, по отношению к рублю он останется в "разумных пределах" 77 – 80 руб., приводит "ФедералПресс" мнение эксперта.

Ранее специалисты Центра прогнозирования предупредили, что курс рубля может достичь отметки 90 и выше  за доллар, если эпидемию коронавируса не смогут остановить еще два года.Однако пока российская валюта укрепляется.

По данным на 13:00 мск в пятницу, 5 июня, на Московской бирже за евро давали 77,9 руб, что на 43 коп. меньше стоимости в четверг. Доллар снизился на 42 коп. – до 68,7 рубля.

Николай ВИКТОРОВ

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