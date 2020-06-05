Американской экономике невыгодна дорогая национальная валюта

Курс доллара не превысит 77 – 80 руб., даже если случится вторая волна пандемии. В этом убежден шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

По его мнению, США не объявят повторный карантин даже при новом всплеске коронавируса осенью, поскольку перед выборами это не выгодно ни республиканцу Дональду Трампу, ни его соперникам-демократам. За США, скорее всего, повторят и европейцы. Следовательно, масштабной остановки мирового производства не ожидается. Это во-первых.

Во-вторых, Америке с ее огромным долгом выгоден более слабый доллар – это, по мнению эксперта, поможет ей устранить "дикие перекосы дефицита международной торговли". Поэтому до выборов США точно не позволят своей валюте укрепиться.

После выборов, которые запланированы на ноябрь 2020 г., многое будет зависеть от нового хозяина Белого дома. Если выиграет Трамп, то, скорее всего, курс доллара продолжит снижаться. Соответственно, по отношению к рублю он останется в "разумных пределах" 77 – 80 руб., приводит "ФедералПресс" мнение эксперта.

Ранее специалисты Центра прогнозирования предупредили, что курс рубля может достичь отметки 90 и выше за доллар, если эпидемию коронавируса не смогут остановить еще два года.Однако пока российская валюта укрепляется.

По данным на 13:00 мск в пятницу, 5 июня, на Московской бирже за евро давали 77,9 руб, что на 43 коп. меньше стоимости в четверг. Доллар снизился на 42 коп. – до 68,7 рубля.