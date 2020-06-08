Хорошим курсом национальной валюты нужно успеть воспользоваться

Российский рубль взял уверенный курс вверх. К понедельнику, 8 июня, он подошел на уровне 68,3 руб. за доллар и 77,1 руб. за евро. Рост российской валюты за прошлую неделю в целом составил 1,68 руб. по отношению к американской валюте и 63 коп. – к единой европейской.

Рубль рос всю прошлую неделю параллельно со стоимостью нефти. В субботу, 6 июня, участники сделки ОПЕК+ обрадовали рынок решением сохранить сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на месяц. Это сообщение также способствует укреплению рубля по отношению к доллару.

"К середине недели российская валюта должна пробить отметку в 68,0 с дальнейшим укреплением в районе 67,5 – 67,9", – приводит "Эксперт" прогноз Елизаветы Наумовой из Альфа-банка.

Впрочем, аналитики полагают, что такое триумфальное шествие рубля не продлится долго. Олег Богданов из QBF считает, что российская валюта сможет ненадолго опустить доллар даже к отметке 67,0. Но затем американец снова начнет укрепляться.

"Благоприятный период для роста рубля вряд ли продлится очень долго, но пока российская валюта выглядит солидно, чем и следует воспользоваться", – порекомендовал Богданов.

Отметим, что утром 8 июня торги на Московской бирже начались со снижения рубля. Курс доллара в 10:15 мск составил 68,4 руб, курс евро – 77,2 рубля.

Ранее "Утро.ру" приводило прогноз аналитиков по курсу валют до конца 2020 года.