Прогнозы аналитиков о снижении доллара до 67 рублей не оправдались

Российский рубль дешевеет несмотря на усилия США ослабить доллар. Накануне Федрезерв объявил, что будет поддерживать стабильность внутренних цен, и сохранил ключевую ставку на минимальном уровне. Но российская валюта не смогла воспользоваться таким шансом для роста.

Рубль всегда чутко реагирует на все новости из-за рубежа. Поэтому ожидалось, что решение Федрезерва сдерживать рост доллара укрепит рубль. Но сообщение Минэнерго США о заполнении резервуаров страны нефтью оказало более сильное влияние на российскую валюту, поскольку черное золото отреагировало на данные о запасах топлива в США снижением цены на баррель европейской марки Brent до 40,94 долл. и до 38,36 долл. за американскую WTI.

"При продолжении негативной динамики цен на "черное золото" и ухода сорта Brent ниже 40 долл. за бочку американская валюта предпримет попытку пробить верхнюю границу диапазона. Произойти это может уже очень скоро – в начале следующей рабочей недели", – приводит "Эксперт" мнение Богдана Зварича из Промсвязьбанка. По его прогнозу, в ближайшее время рубль вернется к уровню 70 за доллар.

Аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский предсказывает еще более сильную корректировку. По его мнению, доллар должен вернуться выше отметки 72,00 руб., курс евро – в пределах 78,00−79,00 руб., пишет "Свободная пресса".

По данным с Московской биржи, утром 11 июня курс доллара повысился на 71 коп. до уровня 69,21 руб., евро отыграл у рубля 59 коп. до отметки 78,52 рубля.