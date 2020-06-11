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Рубль падает перед длинными выходными

На курс "россиянина" влияют праздничные дни и спад нефти

Цена евро из расчета "на завтра" по данным на 16:33 мск выросла до 78,87 рубля. Курс доллара поднялся на 91 копейку – до 69,41 рубля.

Как отмечает "Газета.ру", "европеец" показал рост впервые с 20 мая.

Также ранее стало известно, что стоимость нефти североморской марки Brent упала ниже $40 за баррель.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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