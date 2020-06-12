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Курс рубля резко снизился на праздники

Курс рубля резко снизился на праздники
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская валюта за день потеряла практически все, что смогла набрать за две недели

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 12 июня, равен 69,12 руб., курс евро – 78,52 рубля.

Между там, торги на Московской бирже перед длинными выходными закрылись на отметке 70,2 руб. за доллар и 79,2 руб. за евро. Таким образом, за день 11 июня российская валюта потеряла 1 руб.70 коп. по отношению к американской и 1 руб. 27 коп. к единой европейской, вернувшись к показателям конца мая.

При этом на мировых биржах валюты развивающихся стран падали еще быстрее, пишет "Эксперт". По мнению аналитиков, на это повлиял прогноз Федрезерва США о сокращении американского ВВП по итогам 2020 г. на 6,5%. Это лишило инвесторов надежд на быстрое восстановление мировой экономики, и они предпочли перенести вложения в наименее рискованные валюты, такие как доллар, евро и иена и швейцарский франк.

Ранее эксперты сообщали, при каких условиях продолжится рост курса рубля.

Николай ВИКТОРОВ

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