Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года

Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
Фото: Liu Jie/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На бирже отмечается слабое, но все-таки укрепление рубля

Курс доллара опустится до 66 рублей. Такой прогноз на конец 2020 г. дал гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

По его мнению, стоимость нефти в среднегодовом выражении сможет достичь уровня $50 за баррель. При этом сокращение темпов роста экономики России все равно будет значительным – дефицит ВВП составит примерно 5%, передает РИА "Новости".

Российский рубль рухнул параллельно с ценой на нефть в марте 2020 года. Стоимость российской валюты доходила до 80 за доллар, напоминает РИА ФАН. Но в июне рублю удалось отыграть значительную часть потерь, вернувшись к отметке 69 за доллар. Правда, такой курс сохранялся недолго – перед праздниками 12 июня рубль вновь подешевел.

В понедельник, 15 июня, курс доллара на Московской бирже составил 70,19 руб., курс евро – 78,98 рубля. При этом в первой половине дня отмечалось слабое, но все-таки укрепление рубля.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 15 июня 2020 года

Подробный прогноз на день подскажет, как добиться успеха

О критике поправок к Конституции и США: Путин жестко ответил на острые вопросы

Президент России подробно объяснил, зачем вносить изменения в главный закон страны и в чем причина протестов в Штатах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей