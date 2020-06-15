На бирже отмечается слабое, но все-таки укрепление рубля

Курс доллара опустится до 66 рублей. Такой прогноз на конец 2020 г. дал гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

По его мнению, стоимость нефти в среднегодовом выражении сможет достичь уровня $50 за баррель. При этом сокращение темпов роста экономики России все равно будет значительным – дефицит ВВП составит примерно 5%, передает РИА "Новости".

Российский рубль рухнул параллельно с ценой на нефть в марте 2020 года. Стоимость российской валюты доходила до 80 за доллар, напоминает РИА ФАН. Но в июне рублю удалось отыграть значительную часть потерь, вернувшись к отметке 69 за доллар. Правда, такой курс сохранялся недолго – перед праздниками 12 июня рубль вновь подешевел.

В понедельник, 15 июня, курс доллара на Московской бирже составил 70,19 руб., курс евро – 78,98 рубля. При этом в первой половине дня отмечалось слабое, но все-таки укрепление рубля.