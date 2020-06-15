Курс рубля
- Курс рубля резко снизился на праздники
- Рубль падает перед длинными выходными
- Рубль дешевеет вопреки поддержке из Вашингтона
Курс доллара опустится до 66 рублей. Такой прогноз на конец 2020 г. дал гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
По его мнению, стоимость нефти в среднегодовом выражении сможет достичь уровня $50 за баррель. При этом сокращение темпов роста экономики России все равно будет значительным – дефицит ВВП составит примерно 5%, передает РИА "Новости".
Российский рубль рухнул параллельно с ценой на нефть в марте 2020 года. Стоимость российской валюты доходила до 80 за доллар, напоминает РИА ФАН. Но в июне рублю удалось отыграть значительную часть потерь, вернувшись к отметке 69 за доллар. Правда, такой курс сохранялся недолго – перед праздниками 12 июня рубль вновь подешевел.
В понедельник, 15 июня, курс доллара на Московской бирже составил 70,19 руб., курс евро – 78,98 рубля. При этом в первой половине дня отмечалось слабое, но все-таки укрепление рубля.
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