Ситуация на мировом финансовом рынке мало влияет на российский рубль

Крах доллара неизбежен. К таким выводам пришел бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. По его мнению, сокращение денежных накоплений у американцев из-за коронавируса наложилось на огромный дефицит бюджета США. От такого удара доллар уже не оправится.

"Американская экономика уже долгое время страдает от значительных макроэкономических дисбалансов, – пояснил он CNBC. – Сейчас Америка отказывается от глобализации, стремясь оградить себя от остального мира. Это смертельная комбинация".

По мнению аналитика, основные торговые партнеры США выходят из вызванного пандемией кризиса более быстрыми темпами. Поэтому в 2021 г. доллар рухнет по отношению к мировым валютам очень резко – на 35%. Такая ситуация сохранится и в 2022 г., предрек Роуч. По его прогнозу, в США повторится кризис 1970-х гг., когда инфляция росла, экономика стагнировала, передает НСН.

Между тем мировые финансовые тенденции мало влияют на российскую валюту. Так, в отношении рубля доллару удается удерживать и даже укреплять позиции. Днем в среду, 17 июня, на Московской бирже его курс вырос на 15 коп. – до 69,77 рубля. При этом курс евро снизился на 4 коп. – до 78,39 рубля.