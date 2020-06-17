Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса

Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуация на мировом финансовом рынке мало влияет на российский рубль

Крах доллара неизбежен. К таким выводам пришел бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. По его мнению, сокращение денежных накоплений у американцев из-за коронавируса наложилось на огромный дефицит бюджета США. От такого удара доллар уже не оправится.

"Американская экономика уже долгое время страдает от значительных макроэкономических дисбалансов, – пояснил он CNBC. – Сейчас Америка отказывается от глобализации, стремясь оградить себя от остального мира. Это смертельная комбинация".

По мнению аналитика, основные торговые партнеры США выходят из вызванного пандемией кризиса более быстрыми темпами. Поэтому в 2021 г. доллар рухнет по отношению к мировым валютам очень резко – на 35%. Такая ситуация сохранится и в 2022 г., предрек Роуч. По его прогнозу, в США повторится кризис 1970-х гг., когда инфляция росла, экономика стагнировала, передает НСН.

Между тем мировые финансовые тенденции мало влияют на российскую валюту. Так, в отношении рубля доллару удается удерживать и даже укреплять позиции. Днем в среду, 17 июня, на Московской бирже его курс вырос на 15 коп. – до 69,77 рубля. При этом курс евро снизился на 4 коп. – до 78,39 рубля.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Газпром" прекратил приписывать Киеву поставки газа в Донбасс

Россия бесплатно снабжает топливом украинский регион

Антибактериальный тоннель: как Путина защищают от коронавируса

Каждого человека тщательно дезинфицируют необычным способом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей