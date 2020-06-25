Прогнозы экспертов: что будет валютами в июле

Прогнозы экспертов: что будет валютами в июле
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мнения аналитиков резко разделились

В июле на курс российской валюты, как и раньше, главное влияние будет оказывать цена на нефть. Шоки, связанные с пандемией коронавируса, постепенно отступают, поэтому, по мнению одних аналитиков, курс доллара может даже укрепиться на уровне 65 рублей. Но с этим согласны не все: некоторые полагают, что американская валюта опять взлетит до 82 руб. по целому ряду причин.

Как заявил в интервью "Газете.Ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, в следующем месяце доллар будет стоить 68 – 69 руб., а евро – 76,5 – 78 рублей. Американская валюта может оставаться на отметке около 79 руб., даже если нефть будет стоит $50 за баррель. 

Другой точки зрения придерживается второй опрошенный эксперт – аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. По его мнению, доллар может подорожать в июле до 75 руб., в частности, из-за выхода инвесторов из рискованных активов. Однако затем все равно произойдет "медленный откат", и рубль вернется на прежние позиции.

Но, если возникнет новый конфликт в ОПЕК+ или против российских компаний введут новые санкции, доллар может вновь подорожать до 82 рублей.

Кроме того, эксперты считают, что на курс рубля могут повлиять новости о второй волне коронавируса. Есть и другой важный фактор: американцы могут запустить выведенные из эксплуатации из-за пандемии буровые установки, и тогда нефть может опять подешеветь. Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне $43 – 44 за баррель. 

Александр ИЛЬИН

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