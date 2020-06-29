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Евро 29 июня подорожал на 7 копеек. На открытии торгов он стоил 78,4 руб., а затем вырос до 79,08 руб. впервые с 16 июня.
Ситуация с долларом похожая. Американская валюта в начале торгов упала, а затем превысила отметку в 70 руб. и стала стоить 70,06, пишет "Свободная пресса".
Как отмечает RT, ссылаясь на данные Московской биржи, рубль снижается к евро.
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