Американская валюта заметно подорожала

Стоимость "зеленого" продолжает уверенный рост на Московской бирже. Сегодня впервые с 28 мая курс доллара превысил 71 рубль. Цена на европейскую валюту поднялась выше 79 рублей.

Так, по данным биржи на 14:07 во вторник, 30 июня, курс "американца" составил 71,03 руб., что на 1,04 руб. выше, чем уровень закрытия торгов накануне, в понедельник. Евро также подрос – на 89 копеек.

Ранее "Утро.ру" делилось мнением экспертов о том, как курсы валют будут вести себя в июле.