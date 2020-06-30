Курс доллара снова подскочил

Американская валюта заметно подорожала

Стоимость "зеленого" продолжает уверенный рост на Московской бирже. Сегодня впервые с 28 мая курс доллара превысил 71 рубль. Цена на европейскую валюту поднялась выше 79 рублей.

Так, по данным биржи на 14:07 во вторник, 30 июня, курс "американца" составил 71,03 руб., что на 1,04 руб. выше, чем уровень закрытия торгов накануне, в понедельник. Евро также подрос – на 89 копеек.

Ранее "Утро.ру" делилось мнением экспертов о том, как курсы валют будут вести себя в июле.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня

Подробный астрологический прогноз на весь день для женщин и мужчин

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей