Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть

На Мосбирже начались торги

Американский доллар упал на 63 коп. утром в четверг, 2 июля, после открытия Московской биржи. За одну единицу валюты США на торгах предлагают 70,65 рубля. 

Снизился и курс евро. По данным на 10:40 мск, он составил 79,5 рубля. 

Причиной падения курса валют стало удорожание сентябрьского фьючерса на нефть Brent до $42,3 за баррель, указывает РИА "Новости". 

Рублевый индекс в ходе торгов поднялся на 0,74%, следует из данных Мосбиржи. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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