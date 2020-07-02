На Мосбирже начались торги

Американский доллар упал на 63 коп. утром в четверг, 2 июля, после открытия Московской биржи. За одну единицу валюты США на торгах предлагают 70,65 рубля.

Снизился и курс евро. По данным на 10:40 мск, он составил 79,5 рубля.

Причиной падения курса валют стало удорожание сентябрьского фьючерса на нефть Brent до $42,3 за баррель, указывает РИА "Новости".

Рублевый индекс в ходе торгов поднялся на 0,74%, следует из данных Мосбиржи.