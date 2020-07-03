Доллар по 77: эксперт назвал условие для резкого роста валюты

Доллар по 77: эксперт назвал условие для резкого роста валюты
Фото: pixabay.com
На финансовый рынок могут негативно повлиять обвинения США против России

К повышению курса доллара до 77 руб. может привести скандал с убийством американских солдат в Афганистане. Такой прогноз дал эксперт Citi по России Иван Чакаров.

В Вашингтоне заявили о необходимости ввести санкции против Москвы за ее сговор с афганскими боевиками. Эти обвинения не доказаны, и даже президент США Дональд Трамп пытается погасить конфликт. Но, если угроза будет воплощена в жизнь, это спровоцирует отток иностранных инвесторов с российского рынка. В результате рубль рухнет, а американская валюта, напротив, укрепит свои позиции процентов на 10, передает "ПроФинанс". Таким образом курс доллара поднимется до 77 рублей.

Накануне российский рубль укреплялся благодаря хорошим новостям с рынка нефти. Но в пятницу, 3 июля, начал резко падать. Днем на Московской бирже курс доллара достиг 71,4 руб., курс евро – 80,2 рубля. Официальный курс валют, установленный Центробанком на выходные, составил 70,5 руб. за доллар и 79,2 руб. за евро.

Николай ВИКТОРОВ

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