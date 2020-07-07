Впервые за долгое время американская валюта так поднялась в цене

Евро и доллар, по утренним данным на 7 июля, продолжают идти в рост. Иностранная валюта заметно поднялась в цене за минувшие сутки.

Сильнее всего подрос евро: его стоимость выросла на 1,29 рубля. Сейчас один евро на бирже обойдется в 80,5 рублей.

Впервые за продолжительное время американская валюта подскочила – курс поднялся на 84 коп., составив тем самым 71,34 руб. за доллар.

Для рубля падение курса составило 1,4%.

В последние несколько дней валюта дорожает. Эксперт спрогнозировал, что доллар может подорожать до 77 руб. из-за скандала с убийством американских солдат в Афганистане.