Доллар подорожал до 71 рубля

Впервые за долгое время американская валюта так поднялась в цене

Евро и доллар, по утренним данным на 7 июля, продолжают идти в рост. Иностранная валюта заметно поднялась в цене за минувшие сутки.

Сильнее всего подрос евро: его стоимость выросла на 1,29 рубля. Сейчас один евро на бирже обойдется в 80,5 рублей. 

Впервые за продолжительное время американская валюта подскочила – курс поднялся на 84 коп., составив тем самым 71,34 руб. за доллар. 

Для рубля падение курса составило 1,4%. 

В последние несколько дней валюта дорожает. Эксперт спрогнозировал, что доллар может подорожать до 77 руб. из-за скандала с убийством американских солдат в Афганистане.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Северный поток - 2" рассорит Германию с Америкой

Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей