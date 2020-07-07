Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль

Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рубль обвалится летом, однако позже ситуация начнет выравниваться по ряду причин

Доллар в июле может достигнуть отметки 77 рублей, но все же, самый популярный прогноз среди экспертов – 73-75 рублей. На курс российской валюты кроме нефти будут влиять новые санкции, а также действия спекулянтов.

Как заявил "Утро.Ру" профессор факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков, в условиях кризиса спекулянты будут играть на повышении доллара. Поэтому эксперт прогнозирует на конец июля курс 73,5 рубля за доллар.

А вот президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает, что поддержку рублю оказывает закрытие границ, так как обычно россияне тратят за рубежом в отпусках $20-25 млрд. По его словам, третий квартал традиционно тяжелое время для рубля, однако укрепившаяся цена на нефть все же помогает российской валюте.

Отсюда довольно оптимистичный и "размазанный" прогноз – от 71 до 75 рублей за доллар.

Более тревожно настроена управляющий Филиала АКБ "ФОРА-БАНК" в Санкт-Петербурге Алина Бажулина. Она отметила, что даже позитивная ситуация на рынке нефти не поспособствовала укреплению отечественной валюты.

"Полагаю, что рубль начал терять свои позиции, прежде всего, в связи со словесными интервенциями о возможности введения новых санкций в отношении России", – подчеркнула эксперт.

Бажулина добавила, что волатильности российской валюте добавляют выплаты дивидендов крупными компаниями в начале месяца, а также сокращение объема продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Тем не менее, во версии аналитика, санкционные опасения сойдут на нет в ближайшее время, и рубль вернется к отметке в 69-70 рублей. Российской валюте также окажет поддержку нефть, цена которой закрепилась на уровне 42$ за баррель.

Фото: Петр Ковалев/ТАССПредседатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч считает, что доллар может повторить поход и на отметку 77, но более вероятно выглядят уровни 74-75 рубля. По его прогнозу, в случае отсутствия существенных изменений в стоимости барреля, доллар может стабилизироваться в районе 71-73 рублей, а к декабрю и вовсе упасть до уровня ниже 70 рублей.

"Во-первых, еще не до конца отыграна дивидендная история. Во-вторых, рынок ждет возвращения курортного сезона и восстановления спроса на импорт, что ведет к покупкам валюты и росту курсов доллара и евро, – сказал Салыч.

Эксперт добавил, что до конца года на первом плане для рубля будет нефть, сделка ОПЕК+ и глобальный спрос на активы развивающихся стран.

Отличную от других точку зрения высказал аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский. По его словам, основная причина снижения стоимости рубля в ожидании второй волны пандемии COVD-19, а также падения аппетита к риску у международных инвесторов.

Негативно повлиять на рубли могут и обещания Саудовской Аравии увеличить добычу нефти плюс снижение ключевой ставки Банком России. Однако прогноз Дужинский дал практически такой же – 73-75 рублей за доллар.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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