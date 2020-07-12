Виной всему буйство коронавируса в Штатах

Курс рубля за последние несколько дней снова начал расти по отношению к доллару. А вот американская валюта слабеет на глазах. 10 июля она опустилась до 70,72 рублей, став меньше на 18 копеек, заявил главный аналитик FxPro Александр Купцикевич. Об этом сообщает "Свободная Пресса". Он предполагает, что кризис 2008 года может повториться.

По словам эксперта, причина заключается в осторожном укреплении рубля при затормозивших финансовых рынках мира и нефти. Впрочем, это не означает абсолютного процветания валюты РФ: причина остановки мирового рынка связана с коронавирусной эпидемией в Соединенных Штатах. Из-за пандемии рынок опасается спада.

Купцикевич отметил, что в текущей ситуации рынки действуют слаженнее, чем в предыдущий период. Нефть и металлы покупают на спадах, и в такой ситуации укрепление рубля может продолжаться на протяжении следующих семи дней.

Аналитик рассказал, что в середине летнего сезона крупные фонды занимаются квартальным прогнозированием, оценивая возможные перспективы второго полугодия. А следующие шесть месяцев, вероятно, вовсе не станут легкими: рынок может потерять важнейшие драйверы экономического роста. Устойчивость распродаж может привести к печальному сценарию 2008 года, когда рынки обваливались по принципу "домино".

Глава инфоаналитического центра "Альпари" Александр Разуваев заявлял ранее, что из-за большого количества скопившихся в России наличных средств для отечественной экономики сложилась вредная ситуация. В таких условиях может помочь деноминация валюты.