Доллар по 70 копеек: в России предложили деноминацию рубля

Доллар по 70 копеек: в России предложили деноминацию рубля
Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS
После реформы на ценники окажутся на два нуля короче

В России скопилось слишком много наличных денег. На каждого жителя приходится по 80 тыс.рублей. Это вредно для экономики. Исправить ситуацию поможет деноминация, считает руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

По оценке Центробанка, к июлю 2020 г. объем наличных рублей достиг 11,6 триллиона. Люди забирают деньги из банков, бизнес переходит на "серые" схемы и зарплату в конвертах. Только за 2019 г. россияне получили 13 трлн руб. наличкой, с которых не заплатили налогов, передают "Ведомости".

Пора поступать радикально, считает аналитик: нужно провести деноминацию рубля в 100 раз, то есть "отрезать" два нуля. Тогда все сразу станет дешево: доллар по 70 коп., проезд в метро – 50 копеек. Конечно, не все граждане обрадуются такому сокращению накоплений, в обществе может начаться паника, пишет "Царьград". Зато это вернет доверие к российской валюте и в конечном итоге благотворно скажется на экономике страны.

В предыдущий раз деноминация в России проходила в 1998 году, напоминает НСН. Тогда 1 тысячу рублей сократили до 1 рубля.

Ранее банки РФ допустили введение платы за мобильные приложения. По мнению экспертов, это может подтолкнуть население к расчетам наличными деньгами, а не картой.

Николай ВИКТОРОВ

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