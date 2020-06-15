Кредитные организации переложат на клиентов потери из-за отмены межбанковских комиссий

Оформление новой пластиковой карты, перевыпуск старой, использование мобильного банковского приложение и даже сервис поддержки клиента по телефону – все эти услуги могут стать платными для граждан и бизнеса. Об этом Ассоциация банков России (АБР) уже предупредила правительство РФ.

Банкирам не понравилось решение Центробанка снизить эквайринговые комиссии, которые кредитные организации взимают с продавцов за проведение безналичных платежей на кассах или через мобильные терминалы. По решению ЦБ, сейчас эти комиссии не должны превышать 1% для онлайн-покупок и медицинских услуг.

Пока ограничение временное – по 30 сентября 2020 года. Но даже за это время, по подсчетам АБР, банки потеряют 10–15 млрд рублей. Чтобы ликвидировать потери, они намерены сократить программы лояльности и установить плату на ранее бесплатные услуги. Это грозит возвратом россиян к расчетам наличными деньгами.

"Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около 6 тыс. ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей", – приводят "Известия" мнение вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Сейчас в крупных торговых сетях комиссия за прием банковских карт занимает третью строчку расходов. За время пандемии коронавируса безналичная оплата товаров и услуг значительно превысила сумму наличных денег, снятых со счетов.

Ранее в России вступил в силу закон об отмене банковского роуминга.