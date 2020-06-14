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Комиссию за межрегиональные денежные переводы отменили. Закон от отмене банковского роуминга вступил в силу в воскресенье, 14 июня.
Согласно документу, размер комиссии при переводе средств внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в одном банке. Отмена роуминга затронула в том числе и Сбербанк.
Отменить банковский роуминг потребовал Дмитрий Медведев в декабре 2019 года. Документ подписал Владимир Путин.
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