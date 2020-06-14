Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Комиссию за денежные переводы отменили

Закон о банковском роуминге вступил в силу

Комиссию за межрегиональные денежные переводы отменили. Закон от отмене банковского роуминга вступил в силу в воскресенье, 14 июня.

Согласно документу, размер комиссии при переводе средств внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в одном банке. Отмена роуминга затронула в том числе и Сбербанк.

Отменить банковский роуминг потребовал Дмитрий Медведев в декабре 2019 года. Документ подписал Владимир Путин.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 14 июня: несколько знаков ждут судьбоносные встречи

Как пережить этот день без проблем, расскажет астрологический прогноз от "Утро.ру"

Лукашенко нашел замену нефти и газу

В Минск хотят сократить закупки углеводородов за рубежом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей