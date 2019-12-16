Путин отменил "банковский роуминг"

Президент РФ подписал закон, запрещающий взимать дополнительную комиссию за переводы между счетами физлиц в подразделениях одного банка, которые находятся в разных регионах.

Документ, отменяющий так называемый "банковский роуминг", опубликован на портале правовой информации.

"Размер комиссионного вознаграждения … не может быть обусловлен открытием счетов в разных отделениях банка", – цитирует текст закона Ura.ru.

Документ вступит в силу через 180 дней после публикации. Это значит, что комиссию банкам россияне перестанут платить с июня 2020 года, отмечается на сайте телеканала "360".