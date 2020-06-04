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Коронавирус на два года: эксперты предупредили о катастрофической безработице в России

Коронавирус на два года: эксперты предупредили о катастрофической безработице в России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
продолжениеРаскрыта свежая статистика по COVID-19 в России на 4 июня
Последствия эпидемии придется расхлебывать еще много лет

Активное распространение коронавируса может продлиться до 2022 года. В этом случае рубль упадет до уровня 103 за доллар, нефть будет стоить $28 за баррель, а каждый десятый трудоспособный россиянин останется без работы. Такой пессимистичный сценарий развития событий предвидят эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Вообще, аналитики предполагают три варианта ближайшего будущего. В идеале эпидемия уже сейчас пойдет на спад и больше не вернется. Тогда карантинные меры отменят к концу июня, рост реальных доходов населения начнется уже в следующем году, а безработица не превысит 5,6%. Но это маловероятно.

В базовом сценарии эксперты допускают осеннее усиление заболеваемости коронавирусом. Тогда в 2021 г. безработица составит 8%, российская валюта упадет до 91 руб. за доллар и только к 2023 г. укрепится до уровня 83 – 87 рублей.

Хуже всего, если пандемию не смогут побороть до 2022 года. Тогда мировая экономика рухнет на 5%. В России при этом сильно пострадают все отрасли экономики. В частности, потери туристического бизнеса составят до 90%, транспортных компаний – до 50%. На рынке труда произойдет значительная коррекция. Безработица на пике кризиса составит 10%, и к 2023 г. ее удастся снизить лишь до 8%. Конкуренция среди сотрудников позволит работодателям сохранять низкие зарплаты. 

Ранее эксперты оценили восстановление российской экономики в 5 трлн рублей. Впрочем, от COVID-19 нашли и плюсы. 

Последние новости о коронавирусе – в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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