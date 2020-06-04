Минобороны отбирает группу участников, которой сделают первые прививки от инфекции, названы условия наступления второй волны осенью - главные новости о COVID-19 на четверг в материале "Утро.ру"

В России на 4 июня коронавирус подтвердили уже у 432277 человек. Военные готовятся к испытаниям вакцины на людях. Вторая волна непременно будет, считает эксперт. Медикам советуют полоскать горло раствором со спиртом после лечения больных инфекцией.

Наступление второй волны эпидемии коронавируса будет зависеть от того, каким выдастся лето. В зависимости от жары или прохлады новая вспышка произойдет осенью или пораньше. Об этом рассказала заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

По ее словам, также на возникновение новой волны повлияет тот факт, как быстро люди вернутся к нормальной жизни и когда отменят все ограничения. Впрочем, Трифонова сообщила РИА "Новости", что вторая волна будет менее интенсивной, чем первая, ведь часть россиян уже переболели инфекцией.

Минобороны готовится испытывать вакцину от COVID-19. Группа военных-добровольцев уже прошла медицинское обследование. По его результатам определится окончательный состав участников, которых поместят на двухнедельный карантин перед испытаниями в отдельный корпус медучреждения, пишет RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минздрав же выпустил седьмую обновленную методичку по коронавирусу. В ней эксперты советуют врачам полоскать горло специальным раствором спирта после контакта с зараженными.

Ограничительные меры, введенные из-за эпидемии, сильно ударят по бюджетам регионов в этом году. Так, "Известия" пишут, что при худшем развитии событий дефицит бюджетов субъектов РФ составит 500 млрд рублей. О том, что с такой ситуацией могут столкнуться 70 регионов страны, поведала доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Карантин уже изменил жизнь россиян. Так, стало известно, что население стало чаще покупать алкоголь, по большей части – водку, в большой таре. Как отметили исследователи компании Nielsen, в период ограничительных мер жители страны запаслись спиртными напитками, а покупать их было удобнее именно в больших объемах, передают "Ведомости".