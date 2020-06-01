Ограничительные меры дадут толчок к развитию внутреннего туризма

Временное закрытие границ страны может привести к положительным последствиям – прогрессу в туристическом бизнесе России. Однако для этого необходимо создать условия для отдыха людей, заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Как рассказал специалист, где-то это будет лишь внутрирегиональный туризм, если соседние объекты страны будут находиться под эпидемиологическим давлением.

Ситуация, когда россияне какое-то время не смогут путешествовать за границей, по словам эксперта, может привести к прорыву в туризме лишь при поддержке государства. Например, помогут лизинговые каникулы, отсрочки для транспортных компаний или туристических автобусов, а также уменьшение налогов для предприятий.

Через несколько лет это приведет к тому, что в России уже будет другой уровень туризма. Как отметил Волков в разговоре с Общественной службой новостей, вторая волна коронавируса при этом может сильно ударить по данной сфере. Многие предприятия и гостиницы рискуют обанкротиться из-за новых ограничительных мер.

"Для того чтобы компенсировать убытки, понесенные за время пандемии, нам бы хотелось продлить туристический сезон до октября – ноября", – подчеркнул эксперт, добавив, что иначе ситуация с туризмом будет сложная.

При этом, как пишет агентство "ФедералПресс", 6 миллионов россиян надеются провести летний отпуск в Крыму или в Краснодарском крае.