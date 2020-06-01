Известный телеведущий рассказал о причинах своего исчезновения

Оскар Кучера вместе с семьей заразился COVID-19. Такое признание сделал артист в "Инстаграм", объяснив, почему долгое время не появлялся на телевидении.

Партнер Леры Кудрявцевой по программе "Звезды сошлись" рассказал, что болезнь пришлась на майские праздники. Вся его семья перенесла COVID-19 легко, артисту же пришлось тяжелее, но в госпитализации необходимости не возникло – пневмонии у знаменитости не было.

Кучера пошел на поправку 12 мая, а анализ подтвердил наличие антител. Тем не менее, актер решил не подвергать коллег опасности и отказался от съемок с Кудрявцевой, которая также делала тест на COVID-19.

По словам Оскара, он соблюдал карантин и в основном лечился большим количеством витаминов C и D.

Кучера также обратил внимание, что некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при близком контакте с больными. Актер добавил, что вместе с его семьей, когда они подхватили инфекцию, в доме было много родственников, однако все они остались здоровы.

В комментариях с актером поделились своими историями: "Мне очень было плохо неделю, нюх потерялся и до сих пор восстанавливается, уже месяца два прошло" (орфография и пунктуация авторов сохранены). "Тоже самое", – ответил подписчику Кучера.

А вот некоторые Инстаграм-пользователи выразили сомнение в существовании COVID-19: "Все это смахивает на мировой заговор", "Ну не верю я в эти вирусы".

Ранее Оскар Кучера оказался в центре скандала с Любовью Успенской и ее дочерью.