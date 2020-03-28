Кудрявцевой угрожает коронавирус после вечеринки у Крутого
Вечеринка по случаю дня рождения Аллы Крутой обернулась
настоящим кошмаром для российский звезд. После подтверждения диагноза Льва Лещенко,
который был среди гостей на мероприятии, под угрозой заражения оказались все артисты, пришедшие в тот день поздравить сестру композитора.
Была на дне рождении и телеведущая Лера Кудрявцева, которая решила провериться и сдать тест на COVID-19. По словам артистки, она самоизолировалась и ждет результатов, которые будут через три дня. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграм". Звезда также призвала всех соблюдать карантинные меры и беречь свое здоровье.
Напомним, что Лев Лещенко попал с больницу с пневмонией 24 марта после дня рождения сестры Игоря Крутого. Позже у артиста подтвердился коронавирус. Затем с воспалением легких госпитализировали и Игоря Николаева, который тоже был на этой вечеринке. Результаты анализов певца пока не известны.
Прокомментировал сложившуюся ситуацию Олег Газманов. Артист назвал халатным игнорирование мер предосторожности в разгар пандемии. Сам певец пока чувствует себя хорошо.
А вот Игорь Крутой "панических настроений" общественности не разделяет. По его словам, после вечеринки сестры, которая прошла две недели назад, все, кроме Лещенко, здоровы. Народный артист же незадолго до мероприятия вернулся из-за границы, к тому же ушел с праздника спустя час после его начала, рассказал композитор.
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