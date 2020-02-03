Популярный телеведущий отрицает слова певицы

Любовь Успенская осталась недовольна программой, где ее дочь рассказывала об их отношениях. Артистка решила, что ее наследницу журналисты удерживали насильно. Ведущий шоу Оскар Кучера отрицает слова знаменитости и решил вывести ее на чистую воду, рассказав правду о происходящем на съемках.

Шоумен заявил, что Татьяна Плаксина пришла в студию программы "Звезды сошлись" сама, и никто ее не удерживал.

"Татьяна сама к нам пришла, никто ее не держал – все же видно в эфире. Да и нет у нас таких средств, чтобы держать человека в заложниках", – цитирует слова Кучеры "КП".

Ведущий считает, что дочь Успенской пришла на программу, так как искала поддержки, но в слова девушки, из-за которых и начался скандал, он не верит. Напомним, Татьяна Плаксина заявила, что звездная мать душила ее и запирала.

"Я знаю Любу, и мне кажется, она не тот человек, каким ее представила дочь. Мне кажется, Татьяна действительно нездорова и…тяжелая ситуация, если честно", – добавил Оскар Кучера.

Успенская с ведущими после выхода программы не связывалась, бороться за правду Успенская намерена в суде. Знаменитость уверена, что ее дочь создатели шоу удерживали силой, прятали и, возможно, использовали гипноз.