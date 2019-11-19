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Люба Успенская радует своих многочисленных поклонников не только прекрасными песнями, но и яркими образами.
На новом фото в Instagram королева шансона предстала в расшитом золотом красном мини-платье и такого же цвета замшевых ботфортах. Завершили наряд огромные темные очки.
Не все подписчики оценили смелый ход Успенской.
"Разочарована сильно... И вы шикарная и наряд, но фото ужасное... Для борделя", "Я думаю,в эти годы,надо быть поскромнеей", "Как проститутка стала. Смотреть противно", -
написали разгневанные комментаторы.
Однако ироничные реплики буквально утонули в море комплиментов, которыми восторженные почитатели забросали свою любимую звезду:
"Она артистка , это для сцены образ, а не в супермаркет или на рынок ходить как вы!", "Круто Сапоги это визитная карточка для Любови!!!", "Любаня вы супер", "какая ты секси гер у тебя очень красивая фигурка и ножки но ты сама Куколка", "Леди в красном", "Любаша, так держать!!! На зло всем злопыхателям! !!!".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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