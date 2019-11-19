Артистка показала стройные ноги в мини-платье

Люба Успенская радует своих многочисленных поклонников не только прекрасными песнями, но и яркими образами.

На новом фото в Instagram королева шансона предстала в расшитом золотом красном мини-платье и такого же цвета замшевых ботфортах. Завершили наряд огромные темные очки.

Не все подписчики оценили смелый ход Успенской.

"Разочарована сильно... И вы шикарная и наряд, но фото ужасное... Для борделя", "Я думаю,в эти годы,надо быть поскромнеей", "Как проститутка стала. Смотреть противно", -

написали разгневанные комментаторы.

Однако ироничные реплики буквально утонули в море комплиментов, которыми восторженные почитатели забросали свою любимую звезду:

"Она артистка , это для сцены образ, а не в супермаркет или на рынок ходить как вы!", "Круто Сапоги это визитная карточка для Любови!!!", "Любаня вы супер", "какая ты секси гер у тебя очень красивая фигурка и ножки но ты сама Куколка", "Леди в красном", "Любаша, так держать!!! На зло всем злопыхателям! !!!".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.



