Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Успенская в красном выпятила ягодицы

"Для борделя": Успенская в красном выпятила ягодицы
Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
Артистка показала стройные ноги в мини-платье

Люба Успенская радует своих многочисленных поклонников не только прекрасными песнями, но и яркими образами.

На новом фото в Instagram королева шансона предстала в расшитом золотом красном мини-платье и такого же цвета замшевых ботфортах. Завершили наряд огромные темные очки.

Не все подписчики оценили смелый ход Успенской.

"Разочарована сильно... И вы шикарная и наряд, но фото ужасное... Для борделя", "Я думаю,в эти годы,надо быть поскромнеей", "Как проститутка стала. Смотреть противно", - 

написали разгневанные комментаторы.

Однако ироничные реплики буквально утонули в море комплиментов, которыми восторженные почитатели забросали свою любимую звезду:

"Она артистка , это для сцены образ, а не в супермаркет или на рынок ходить как вы!", "Круто Сапоги это визитная карточка для Любови!!!", "Любаня вы супер", "какая ты секси гер у тебя очень красивая фигурка и ножки но ты сама Куколка", "Леди в красном", "Любаша, так держать!!! На зло всем злопыхателям! !!!".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. 

 

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Енот
Ответить
Тихо в лесу, звери все спят, только не спит енот, занет енот . что получит куй в рот , вот и не спит енот!
Гольбет Трифон Бентли
Ответить
Карабас Барабас натянул противогаз, эта курва не под кайфом, под наркотиком она, патребляет мурва раком, забураком подорва.
моисей петрович гофра
Ответить
Люба Любонька вонючи твои половые губоньки.
Гость
Ответить
питравсы
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей