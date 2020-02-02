Певица пояснила слова наследницы об удушении

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что мать однажды заперла ее на ключ в комнате и душила. Артистка, шокированная словами наследницы, поспешила расставить все точки над i в этой истории.

Девушка призналась в анонсе программы "Звезды сошлись" на НТВ, что долго терпела поведение матери, но наконец решила раскрыть всю правду о ней, передает "Стархит".

В программе также сообщили, что звезда шансона отправляла наследницу в клинику для душевнобольных из-за проблем с запрещенными веществами. Певица рассказала тому же изданию, что реклама передачи ее изумила.

Она никогда не могла подумать, что ее дочь может сказать такое. Успенская полагает, что Плаксину могли взять "в заложники" сотрудники телеканала, пообещав ей, например, оплатить новую операцию и импланты. По словам знаменитости, она просто поссорилась с Татьяной, которая ушла из дома. Позже Успенская выяснила, что Плаксина "в руках" редакторов программы.

"Они удерживали Татьяну, скрывали, отобрали у нее телефоны, я не могла ей дозвониться, не могла узнать, где она находиться... Я жила в этом аду три дня. Удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого", – возмутилась артистка, добавив, что будет судиться.

Сама же Татьяна, которая в 2019-м упала с велосипеда и серьезно повредила челюсть, сообщила, что ей обещали программу про ее творчество, а на самом деле на нее давили и не давали ни с кем связаться. Как добавил адвокат звезды Александр Бенхин, у Татьяны хронический шизофреноподобный психоз, а сотрудники телеканала якобы воспользовались тем, что она не отдает отчет некоторым своим действиям.