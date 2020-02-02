"Я жила в аду": Успенская оправдалась за издевательства над дочерью
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что мать однажды заперла ее на ключ в комнате и душила. Артистка, шокированная словами наследницы, поспешила расставить все точки над i в этой истории.
Девушка призналась в анонсе программы "Звезды сошлись" на НТВ, что долго терпела поведение матери, но наконец решила раскрыть всю правду о ней, передает "Стархит".
В программе также сообщили, что звезда шансона отправляла наследницу в клинику для душевнобольных из-за проблем с запрещенными веществами. Певица рассказала тому же изданию, что реклама передачи ее изумила.
Она никогда не могла подумать, что ее дочь может сказать такое. Успенская полагает, что Плаксину могли взять "в заложники" сотрудники телеканала, пообещав ей, например, оплатить новую операцию и импланты. По словам знаменитости, она просто поссорилась с Татьяной, которая ушла из дома. Позже Успенская выяснила, что Плаксина "в руках" редакторов программы.
"Они удерживали Татьяну, скрывали, отобрали у нее телефоны, я не могла ей дозвониться, не могла узнать, где она находиться... Я жила в этом аду три дня. Удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого", – возмутилась артистка, добавив, что будет судиться.
Сама же Татьяна, которая в 2019-м упала с велосипеда и серьезно повредила челюсть, сообщила, что ей обещали программу про ее творчество, а на самом деле на нее давили и не давали ни с кем связаться. Как добавил адвокат звезды Александр Бенхин, у Татьяны хронический шизофреноподобный психоз, а сотрудники телеканала якобы воспользовались тем, что она не отдает отчет некоторым своим действиям.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал
Картина многим россиянам показалась очень знакомой
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик