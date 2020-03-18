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Завравшиеся американцы сталкивают лбами Москву и Анкару

Завравшиеся американцы сталкивают лбами Москву и Анкару
Фото: Anas Alkharboutli/Xinhua/www.globallookpress.com
Поведение США наталкивает Россию на очевидные выводы

Соединенные Штаты Америки попались на вранье, заверили в МИД РФ. Пытаясь внести разлад в отношения Турции и России, заокеанское государство идет на всевозможные уловки, не стесняясь при этом афишировать недостоверную информацию. 

Не прекращает оно "антироссийскую пропаганду" даже в момент разгула коронавируса, подчеркнул в беседе с ТАСС источник министерства, намекая на "возмутительное заявление" госсекретаря США Майк Помпео. Напомним, он обвинил Россию в гибели турецких солдат в сирийском Идлибе.  

"Ради того, чтобы вбить клин в российско-турецкое взаимодействие по урегулированию ситуации в Сирии, американские государственные деятели скатываются до откровенной лжи", – резюмировал собеседник агентства. 

Он добавил, что поведение Вашингтона в очередной раз доказывает, что он не желает прекращения огня в арабском государстве.  

Ксения АНДРЕЕВА

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