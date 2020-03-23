Наживаясь на САР, американцы продолжают давить ее санкциями

Соединенные Штаты незаконно используют сирийские нефтяные месторождения, препятствуя восстановлению экономики САР. Об этом заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

"США беспардонно разворовывают национальные недра республики. И при этом воспрещают импорт энергоресурсов в страну", – подчеркнул он в интервью "Известиям", передает РИА "Новости".

В России указывают, что Сирии сейчас очень нужна международная помощь и поддержка. Там не хватает продовольствия, питьевой воды, медикаментов. Однако страны Запада "не стремятся оказывать содействие народу Сирии, взяв курс на экономическое удушение через разветвленную систему санкций", заявил Фомин.

Россия, со своей стороны, помогает не только в разгроме террористических группировок на территории САР, она оказывает реальную помощь простым людям, проживающим в разрушенной многолетней войной стране. В частности, только в 2019 г. российские военные распределили среди населения САР более 600 т продуктов питания и предметов первой необходимости, пишут "Известия".

Ранее Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки, на которых видны колонны американских бензовозов в Сирии.

