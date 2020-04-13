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Опрос: сирийцы возмущены коррупцией и нищетой в стране

Опрос: сирийцы возмущены коррупцией и нищетой в стране
Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/ www.globallookpress.com
Опрос показал, что рейтинг президента САР Башара Асада опустился

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), возглавляемый видным общественником Александром Малькевичем, опубликовал социологическое исследование, проведенное среди граждан Сирийской Арабской Республики. Оно показало, что у Башара Асада существенно снизился рейтинг на фоне коррупции в политических кругах Сирии.  

Граждан опрашивали с 31 марта по 12 апреля 2020 года методом программного телефонного интервью, которое проводилось носителями языка. Большая часть сирийцев не видит положительных изменений в своей жизни. На предстоящих президентских выборах Башара Асада готовы поддержать лишь 32% избирателей. 

Исследователи считают, что сирийцы все меньше доверяют Асаду на фоне безработицы, нехватки продуктов и перебоев с электричеством, ставших следствием коррупции и кумовства в высших эшелонах власти. Также сирийцы не забывают о постоянной угрозе возрождения терроризма и растущей преступности, стремящейся во властные структуры.

"Если в условиях войны люди были готовы мириться с тяжелой экономической ситуацией в обмен на безопасность, то с приходом мира запросы общества возросли. И на них у нынешнего правительства пока эффективных ответов нет", – комментирует результаты социологического исследования Александр Малькевич.

В сирийском обществе превалируют депрессивные настроения. Народ ждет сильных лидеров, способных преодолеть последствия затяжного кризиса. Такие выводы следуют из исследования ФЗНЦ.

"Экономические реформы и актуализация легитимности власти – то, что теперь ожидает общество, а вот справится ли с этим нынешнее правительство Сирии – пока неясно. Очевидны необходимость экономических реформ, борьба с коррупцией, создание благоприятного бизнес-климата, которого на сегодняшний день нет", – заключил глава ФЗНЦ.

Марина МОНРО

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