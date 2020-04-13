Опрос: сирийцы возмущены коррупцией и нищетой в стране
Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), возглавляемый видным общественником Александром Малькевичем, опубликовал социологическое исследование, проведенное среди граждан Сирийской Арабской Республики. Оно показало, что у Башара Асада существенно снизился рейтинг на фоне коррупции в политических кругах Сирии.
Граждан опрашивали с 31 марта по 12 апреля 2020 года методом программного телефонного интервью, которое проводилось носителями языка. Большая часть сирийцев не видит положительных изменений в своей жизни. На предстоящих президентских выборах Башара Асада готовы поддержать лишь 32% избирателей.
Исследователи считают, что сирийцы все меньше доверяют Асаду на фоне безработицы, нехватки продуктов и перебоев с электричеством, ставших следствием коррупции и кумовства в высших эшелонах власти. Также сирийцы не забывают о постоянной угрозе возрождения терроризма и растущей преступности, стремящейся во властные структуры.
"Если в условиях войны люди были готовы мириться с тяжелой экономической ситуацией в обмен на безопасность, то с приходом мира запросы общества возросли. И на них у нынешнего правительства пока эффективных ответов нет", – комментирует результаты социологического исследования Александр Малькевич.
В сирийском обществе превалируют депрессивные настроения. Народ ждет сильных лидеров, способных преодолеть последствия затяжного кризиса. Такие выводы следуют из исследования ФЗНЦ.
"Экономические реформы и актуализация легитимности власти – то, что теперь ожидает общество, а вот справится ли с этим нынешнее правительство Сирии – пока неясно. Очевидны необходимость экономических реформ, борьба с коррупцией, создание благоприятного бизнес-климата, которого на сегодняшний день нет", – заключил глава ФЗНЦ.
Коронавирус в России: главное
Последние новости о коронавирусе в нашей стране
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Киево-Печерская лавра закрылась из-за коронавируса
- Китайский врач предупредил о возвращении эпидемии коронавируса в ноябре
- Очистка легких поможет иммунитету противостоять коронавирусу
- Иммунолог: Переболевшие коронавирусом остаются заразными
Здоровье
- Диетолог рассказал, чем заменить подорожавший имбирь
- Излюбленный овощ домохозяек поможет вернуть мужскую силу
- Диета долгожителя: как сохранить потенцию после 70 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик