Соловьев огорошил украинского эксперта правдой об отношении Москвы к Киеву

Соловьев огорошил украинского эксперта правдой об отношении Москвы к Киеву
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист посоветовал властям Незалежной не лезть в дела Белоруссии

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы на "России 1" обескуражил украинского политолога Василия Вакарова заявлением о ненужности Незалежной в политической орбите РФ.

Все началось со слов киевского гостя о том, что на Украину, особенно в процессе решения вооруженного конфликта в Донбассе, пытаются оказать давление "все, кто только может влиять". По его словам, этим занимаются и Россия, и коллективный Запад.

На это Соловьев с сарказмом заметил, что Незалежная является важной страной для мировых держав лишь в воображении постмайданных вождей, в то время как Москва сделала все необходимые выводы о киевском режиме и взаимоотношениях с ним после "революции гидности".

Журналист назвал власти соборной "немощными" и "импотентными", поскольку они не принимают самостоятельных решений, из-за того, что Запад заставил Киев не сопротивляться "уходу" Крыма в состав РФ. Вакаров тут же заявил, что "все давят" на Украину, а его страна нужна России.

"Да кому вы нужны?Нам плевать на вас. В 2014 году Украина потеряла Россию. Вот забудьте о нас. Нам вообще пополам на вас с 2014 года! Вы все время врете и обманываете, вы сборище лжецов", – сказал Соловьев.

Эти слова задели пана Вакарова, и он тут переключился на Белоруссию, заметив, что с таким подходом Москва может "профукать" и Минск.

Однако Соловьев напомнил гостю с берегов Днепра, что Россия и Белоруссия являются единым Союзным государством, а Украина почти 30 лет изображает независимость от РФ. Он отметил, что интеграция Москвы и Минска принципиальным образом отличается от степени отношений Российской Федерации и Незалежной после развала СССР.

Телеведущий напомнил о скандальном интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с белорусским президентом Александром Лукашенко, которое тот дал накануне выборов, а также провалившейся операции СБУ и спецслужб США с выманиванием "33 российских богатырей" в Белоруссию.

"Вы-то туда чего лезете? Устроили провокации, заслали вашего провокатора Гордона, который лгал президенту Лукашенко, вы попытались провести спецоперацию на территории Белоруссии, чтобы возникла зона напряженности по отношению с Россией. При этом вами командовали спецслужбы Америки, в вашей якобы независимой стране", – указал Соловьев.

Напомним, пан Гордон после своей беседы с бацькой утверждал, что тот обещал ему выдать задержанных в конце июля 33 граждан РФ Киеву. Однако Александр Григорьевич вполне разумно передал россиян Москве.

Позже наши спецслужбы сообщили, что данная операция была проведена СБУ совместно с американцами и готовилась целый год. Это утверждение подтвердили и в самой Незалежной. В конце прошлой недели Москва раскрыла подробности сорвавшейся операции по вывозу наших граждан на территорию соборной.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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