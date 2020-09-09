Несколько иностранных спецслужб причастны к операции с россиянами в Минске
К задержанию в Белоруссии 33 граждан России накануне президентских выборов в Республике причастны несколько иностранных спецслужб. В связи с этим инцидентом Следственный комитет РФ проводит проверку. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Он отметил, что по данной теме уже высказался президент РФ Владимир Путин, заявивший, что россиян использовали "в темную". По информации лидера государства, наши граждане очутились в братской стране в результате операции украинских и американских спецслужб.
"Изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств", – сказал Краснов в интервью газете "Коммерсантъ".
Генпрокурору был поставлен уточняющий вопрос о прямой причастности к задержанию "33 богатырей" в Минске СБУ, на что тот ответил, что "уже есть понимание, что спецслужб было несколько".
В настоящий момент СКР проводит процессуальную проверку и по ее итогам будет принято конкретное решение по дальнейшим действиям.
Также Краснов подчеркнул, что когда россиян задержали в Минске в ночь на 29 июля, он был готов сразу отправиться в Белоруссию. Тогда президент Республики Александр Лукашенко объявил, что ждет генпрокуроров РФ и Украины в белорусской столице для прояснения ситуации.
"В порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен", – добавил Краснов.
Ранее в большом интервью для четырех российских телекомпаний Лукашенко рассказал, как под Минском задерживали граждан РФ. По его словам, о группе россиян местным силовикам "доложил" простой водитель автобуса, а задержанными занимался старший сын бацьки Виктор Лукашенко, занимающий пост помощника по нацбезопасности.
Напомним, "33 богатыря" были отпущены 14 августа.
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