Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном

"Неожиданно откровенным" назвали российские журналисты разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшийся во вторник, 8 сентября, в Минске. О чем зашла речь в интервью и какие секреты раскрыл белорусский лидер – в дайджесте "Утро.ру".

Протесты в Белоруссии

Никакой дестабилизации в Белоруссии нет. Беспорядки организуют извне, координаторы сидят в США, Польше, Литве, Чехии и Украине.

"Кто ж знал, что через эти телеграм-каналы в мозги людям залезут"

Противостоять этому нельзя – отключение интернета тут не поможет. Поэтому власти в России тоже не должны расслабляться – опыт показывает, что подобные беспорядки могут возникнуть на "ровном месте".

Соответственно, и вести переговоры с представителями так называемого Координационного совета оппозиции бессмысленно: "Кто они такие, я не знаю", – сказал Лукашенко, передав свою версию событий с оппозиционеркой Марией Колесниковой.

Появление с автоматом

Бежать из страны Лукашенко не собирается в любом случае. Именно это он пытался дать понять, когда появился в Минске с оружием в руках.

"Я показал, что я на месте и не трус, не боюсь. И мои дети тоже никуда не едут"

Республику он тоже защитил, усилив охрану госграницы "по всему периметру, кроме России".

Союзное государство

Говорить об углублении интеграции России и Белоруссии рано. Сначала должны заработать имеющиеся механизмы. Высший Госсовет, межведомственные советы не используют всю мощность своих полномочий.

"Они не работают. Вы хотите сказать, что я или Беларусь виновата? Подумайте над ответом сами"

При этом реализовать Союзный договор, обозначенный много лет назад, уже не получится: ситуация изменилась. Поэтому и появились новые "дорожные карты". Но кооперация между странами остается "теснейшая".

Отношения с Путиным

Президента РФ Владимира Путина Лукашенко называет "старшим братом" и другом. Ведет с ним неформальные разговоры, может указать на ошибки и выслушать критику. За поддержку в сложной ситуации ему благодарен.

"Он подставил свое плечо"

За годы общения узнал много личных фактов о российском лидере, в том числе о его теплолюбивости.

Новая конституция

Новая конституция в Белоруссии обязательно будет. Два варианта поправок были представлены еще до выборов, но они мало что меняли. Сейчас идет работа над третьим вариантом.

В новой конституции надо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить за президентом оборону, безопасность и контроль за всеми ветвями власти, считает Лукашенко.

"Я к этому склонен – провести досрочные президентские выборы".

Дату возможных досрочных выборов он не уточнил, но сообщил, что ближайшей зимой в Белоруссии состоится Всенародное собрание. Делегаты и смогут назвать сроки. Сам же Лукашенко допускает, что на своем посту несколько "пересидел".

Арест 33 россиян

Лукашенко признал, что лично принял решение задержать поселившихся под Минском 33 россиян, поскольку в складывающейся сложной обстановке в Республике не было возможности контролировать их на свободе по отдельности.

"Чтобы не было беды"

"Сдал" россиян водитель автобуса – "не агент", а "белорус настоящий", "надежный мужик", который заподозрил неладное, когда его наняли везти от границы к столице десятки крепких парней.

"Этими людьми занимался мой старший сын, помощник по национальной безопасности. Я говорю: Вить, поезжай, чтобы их никто не обидел"



При этом Лукашенко до сих пор не знает, зачем на самом деле группа россиян приезжала в Белоруссию. Документов ему не предоставила ни российская, ни украинская сторона. Но просто с задержанными россиянами он решил поступить "по-человечески".



Перехваченный разговор Варшавы и Берлина о Навальном

Лукашенко опроверг подозрения, что перехват разговора был сфабрикован. "Это реальный разговор", – заявил он. Собеседники говорили на английском языке с американской спецификой. Опубликовать оригинал записи без перевода Минск уже не может – вся информация передана Москве, включая конверт, в котором лежало донесение спецслужб.

"Это собственность ФСБ"

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия перехватывает довольно много подобных сведений.