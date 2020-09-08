Лукашенко: координаторам протестов в Белоруссии нужна Россия

Лукашенко: координаторам протестов в Белоруссии нужна Россия
Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
В Минске раскрыли угрозу для Москвы

Силы, провоцирующие беспорядки в Белоруссии, заинтересованы в дестабилизации ситуации в России. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами в Минске 8 сентября.

Оценивая протестное движение в республике, белорусский лидер подчеркнул, что цель организаторов беспорядков – ударить по Москве.

"Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы",

– передал слова Лукашенко главред радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.

В целом, представители российских СМИ отметили, что разговор с белорусским лидером получился очень откровенным, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"Честно говоря, даже не ожидал. Думал, что Александр Григорьевич все-таки начнет от нас что-нибудь скрывать", – признался Антон Верницкий.

О том, что Лукашенко согласился побеседовать с представителями СМИ РФ, стало известно утром 8 сентября. Во время интервью зашла речь об активистке Марии Колесниковой, задержанной накануне в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко признал, что "возможно, пересидел" во главе государства.

Ранее эксперт отметил сдержанную реакцию Кремля на события в Белоруссии и предположил, что России выгодна смена режима в соседней республике. При этом в МИД Литвы заявляют, что Москва стремится подчинить себе Минск.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей