В Минске раскрыли угрозу для Москвы

Силы, провоцирующие беспорядки в Белоруссии, заинтересованы в дестабилизации ситуации в России. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами в Минске 8 сентября.

Оценивая протестное движение в республике, белорусский лидер подчеркнул, что цель организаторов беспорядков – ударить по Москве.

"Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы",

– передал слова Лукашенко главред радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.

В целом, представители российских СМИ отметили, что разговор с белорусским лидером получился очень откровенным, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"Честно говоря, даже не ожидал. Думал, что Александр Григорьевич все-таки начнет от нас что-нибудь скрывать", – признался Антон Верницкий.

О том, что Лукашенко согласился побеседовать с представителями СМИ РФ, стало известно утром 8 сентября. Во время интервью зашла речь об активистке Марии Колесниковой, задержанной накануне в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко признал, что "возможно, пересидел" во главе государства.

Ранее эксперт отметил сдержанную реакцию Кремля на события в Белоруссии и предположил, что России выгодна смена режима в соседней республике. При этом в МИД Литвы заявляют, что Москва стремится подчинить себе Минск.