Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Подобного не было четыре года: курс евро перевалил за 90 рублей
Действующая конфигурация власти в Белоруссии не устраивает не только местных оппозиционеров, но и Россию. На это указывает сдержанная реакция Кремля на события в Минске и осторожные комментарии российского руководства.
Участившиеся в последнее время контакты Москвы и Минска не должны вводить в заблуждение: страны вовсе не празднуют воссоединение после периода отчуждения.
"В руководстве России к белорусскому лидеру относятся весьма сдержанно, не спеша раскрывать ему своих объятий", – пишет "Коммерсант".
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протесты на пустом месте не возникают. Глава МИД Сергей Лавров указал на необходимость передачи части президентских полномочий парламенту Белоруссии. В Москве дают понять, что президент Александр Лукашенко не найдет в ее лице безоговорочного сторонника. Так и должно быть, чтобы не взрастить в белорусах ростки русофобии, полагает комментатор:
"Важно, чтобы в глазах белорусов Россия не ассоциировалась с Лукашенко".
При этом совсем бросать Лукашенко на произвол судьбы нельзя, чтобы в Белоруссии не повторился киевский майдан, считает автор "Ъ". Москва должна выступить главным спонсором и союзником Минска, чтобы привести к подготовленной смене власти в соседней стране. Главное, чтобы в Белоруссии не возникло хаоса. А уж отношения с новым лидером Москва выстроит – ему в любом случае больше некуда деваться, учитывая экономическую и политическую реальность.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С большим отрывом победил Александр Лукашенко. Не поверившие в результат активисты вышли на акции протеста. Минск провел ряд консультаций с Москвой. В ближайшие дни Лукашенко приедет на встречу с Путиным.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы