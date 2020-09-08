Задача России - максимально дистанцироваться от режима в Белоруссии, не допустив при этом повторения майдана

Действующая конфигурация власти в Белоруссии не устраивает не только местных оппозиционеров, но и Россию. На это указывает сдержанная реакция Кремля на события в Минске и осторожные комментарии российского руководства.

Участившиеся в последнее время контакты Москвы и Минска не должны вводить в заблуждение: страны вовсе не празднуют воссоединение после периода отчуждения.

"В руководстве России к белорусскому лидеру относятся весьма сдержанно, не спеша раскрывать ему своих объятий", – пишет "Коммерсант".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протесты на пустом месте не возникают. Глава МИД Сергей Лавров указал на необходимость передачи части президентских полномочий парламенту Белоруссии. В Москве дают понять, что президент Александр Лукашенко не найдет в ее лице безоговорочного сторонника. Так и должно быть, чтобы не взрастить в белорусах ростки русофобии, полагает комментатор:

"Важно, чтобы в глазах белорусов Россия не ассоциировалась с Лукашенко".

При этом совсем бросать Лукашенко на произвол судьбы нельзя, чтобы в Белоруссии не повторился киевский майдан, считает автор "Ъ". Москва должна выступить главным спонсором и союзником Минска, чтобы привести к подготовленной смене власти в соседней стране. Главное, чтобы в Белоруссии не возникло хаоса. А уж отношения с новым лидером Москва выстроит – ему в любом случае больше некуда деваться, учитывая экономическую и политическую реальность.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С большим отрывом победил Александр Лукашенко. Не поверившие в результат активисты вышли на акции протеста. Минск провел ряд консультаций с Москвой. В ближайшие дни Лукашенко приедет на встречу с Путиным.