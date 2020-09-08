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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что очень долго находится во главе государства. Об этом он сказал в интервью российским журналистам во вторник, 8 сентября. Вместе с тем, он убежден, что его отставка сейчас сыграет на руку врагам Белоруссии.
"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь",
– передает слова Лукашенко российская журналистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что глава Белоруссии согласился ответить на острые вопросы российских СМИ. В ближайшие дни он собирается
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