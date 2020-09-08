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Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко встретится с российскими журналистами во вторник, 8 сентября. Это подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
"Интервью у Лукашенко сегодня будут брать в Минске журналисты Антон Верницкий, Евгений Рожков, Роман Бабаян и я", – рассказала Симоньян РИА "Новости".
Ранее в СМИ появились сообщения, что Лукашенко согласился на интервью и ему придется ответить на самые острые и неудобные вопросы, передает URA.RU.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Победил Лукашенко. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы белорусских городов. Протесты не прекращаются почти месяц.
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