Президент Белоруссии согласился на интервью российским СМИ

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко встретится с российскими журналистами во вторник, 8 сентября. Это подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Интервью у Лукашенко сегодня будут брать в Минске журналисты Антон Верницкий, Евгений Рожков, Роман Бабаян и я", – рассказала Симоньян РИА "Новости".

Ранее в СМИ появились сообщения, что Лукашенко согласился на интервью и ему придется ответить на самые острые и неудобные вопросы, передает URA.RU.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Победил Лукашенко. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы белорусских городов. Протесты не прекращаются почти месяц.