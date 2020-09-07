Лукашенко определился с датой визита в Москву - СМИ

Встреча лидеров России и РБ планируется через неделю

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко могут состояться в Москве 14 сентября. Именно эту дату назвали осведомленные источники.

Отмечается, что дата не точная, поскольку "до этого еще многое может произойти", пишет "Дождь".

Однако в Кремле заверили, что указанная дата неверна – встреча лидеров планируется в ближайшее время.

О визите Лукашенко в Москву стало известно в конце августа. Тогда в Кремле сообщили, что встреча лидеров планируется в течение ближайших двух недель. После этого Москва и Минск обменялись визитами высокопоставленных лиц. На одной из таких встреч Лукашенко сделал сенсационное заявление.