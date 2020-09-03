Лукашенко раскрыл вранье Меркель о Навальном

Лукашенко раскрыл вранье Меркель о Навальном
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусские спецслужбы подслушали разговор западных лидеров

Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что российского блогера Алексей Навального отравили токсином группы "Новичок", является фальсификацией. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил главе правительства России Михаилу Мишустину на встрече в Минске 3 сентября.

По словам Лукашенко, спецслужбы Белоруссии перехватили телефонный разговор "Варшавы и Берлина", передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Из беседы стало понятно, что обвинения в адрес России не имеют доказательств. Их цель – сделать "пакость" Москве перед региональными выборами в РФ в сентябре 2020 года, а также чтобы отвлечь от проблем Белоруссии.

Запись разговора имеется, подчеркнул Лукашенко.

"Интересный разговор, который – я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ – отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – цитирует Лукашенко БелТА.

В Минске уточнили, что активно перехватывают сообщения в радиоэфире на западных рубежах республики, чтобы вовремя предупредить угрозу со стороны скопившихся там подразделений НАТО. Разговор, о котором Лукашенко сообщил Мишустину, состоялся за пару дней до того, как Берлин выдвинул обвинения о покушении на Навального.

Навальный попал в больницу Омска 20 августа. По требованию жены активиста 22 августа перевезли в клинику "Шарите" в Германии. В среду, 2 сентября канцлер ФРГ Меркель заявила, что, по ее данным, Навального отравили нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который относится к химическому оружию. 

Российские врачи, а также создатель "Новичка" усомнились в выводах немецкой стороны. В Кремле попросили Берлин предоставить доказательства.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальному хотели заткнуть рот: Меркель потребовала от России ответов

У главы немецкого кабмина нет сомнений в "отравлении" оппозиционного политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей