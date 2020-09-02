Создатель яда считает, что отравление главы ФБК "Новичком" привело бы к его смерти

Сегодня представители немецкой лаборатории заявили, что нашли в организме Алексея Навального следы ядов из группы "Новичок". Однако такое заявление сразу же подвергли сомнению. У экспертов есть все основания думать, что Германия использует историю с отравлением главы ФБК в своих политических целях.

В первую очередь, настороженность вызывает тот факт, что германская сторона отказалась от сотрудничества с Генеральной Прокуратурой. Возможно, таким образом Германия хотела подготовить мировое сообщество к "вбросу" информации о том, что Алексея Навального отравили "Новичком". Вероятнее всего, это делалось для того, чтобы обвинить правительство РФ в произошедшем и ввести новые антироссийские санкции.

Однако, как утверждают эксперты, в этом нет никакой логики, поскольку, если бы это было правдой, никто бы не позволил вывезти Навального за пределы РФ. Более того, если бы оппозиционера действительно отравили "Новичком", об этом свидетельствовали бы множество следов.

Эти слова подтвердил и сам создатель "Новичка".

"Из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов по Цельсию и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди", - передает слова одного из разработчиков "Интерфакс".

Достаточно вспомнить историю с отравлением Скрипалей, когда в Великобритании оцепляли целый район. В этой истории никто даже не надевал специальных защитных костюмов, а жена оппозиционера неоднократно держала его за руку и на данный момент не жаловалась на ухудшение самочувствия.

Более того, разработчик вещества заявил, что если бы Алексея отравили "Новичком", то тогда он бы умер, а не впал в кому, уточняет "Форбс".

"Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела", – резюмировал Леонид Ринк.



Специалист также считает, что признаки отправления должны были бы появиться еще в России, но этого не произошло. Об этом создатель ядовитого вещества рассказал "Известиям".

Также следы "Новичка" или других отравляющих веществ не обнаружили российские специалисты. В РФ считают, что причиной комы стало нарушение углеводного обмена.

Напомним, что ранее в ФРГ заявили о возможных санкциях против России из-за ситуации с отравлением Навального.