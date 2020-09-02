МИД ФРГ вызывает российского посла: стали известны результаты анализов Навального

МИД ФРГ вызывает российского посла: стали известны результаты анализов Навального
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Евросоюз намерен подготовить ответную реакцию с НАТО

Лаборатория немецкой армии сообщила, что в организме Навального удалось найти следы ядов из группы "Новичок". Берлин намерен проинформировать Евросоюз и НАТО о полученных сведениях, чтобы подготовить совместные меры реагирования.

Сейчас МИД Германии вызвал для разговора посла России в Берлине, чтобы обсудить новые данные в деле блогера. Они требуют от Москвы объяснить случившееся. То, как ФРГ и партнеры отреагируют на "отравление" Навального во многом будет зависеть от Кремля и его действий, сообщили в кабмине.

Пока правительство ФРГ намерено связаться с организацией, которая занимается запретом химического оружия в мировом пространстве. 

Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о результатах анализов и никаких данных об "отравлении" у них нет, сообщает РИА "Новости". Однако, согласно результатам нескольких российских лабораторий, в организме Навального не было обнаружено следов ядов. Информированный источник "Интерфакса" заявил, что никаких оснований не доверять данным исследователей нет. 

В понедельник прокуратура России направила в Германию запрос по Навальному, до сих пор ответа так и не получили.

Напомним, во время полета Алексею Навальному стало плохо. Блогера экстренно госпитализировали в клинику в Омске для лечения. Его пришлось перевести в состояние искусственной комы. Позже его перевезли в немецкую клинику, однако позже сообщалось, что он оттуда пропал

Новость дополняется

Евгения НАГОРСКАЯ

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