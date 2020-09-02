"Ответа нет": Кремль готов сотрудничать с Берлином по Навальному

"Ответа нет": Кремль готов сотрудничать с Берлином по Навальному
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве напомнили, что до вывоза больного из РФ, в его анализах не было никакого "Новичка"

Москва готова к сотрудничеству с Берлином по выяснению ситуации, связанной с оппозиционером Алексеем Навальным, однако в Кремле констатируют, что власти ФРГ не дают ответов на уже отправленные из РФ официальные запросы.

"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", – цитирует РИА "Новости" официального представителя президента России Дмитрия Пескова.

При этом он отметил, что Москва сейчас не может никак квалифицированно отреагировать на сегодняшнее заявление из Германии о том, что в военной немецкой лаборатории обнаружены в организме Навального якобы следы яда из группы "Новичок".

"До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", – заметил пресс-секретарь главы российского государства.

Песков напомнил, что Генпрокуратура РФ направила в ФРГ запрос по Навальному, как и наши врачи своим немецким коллегам. Однако ответа до сих пор нет, подчеркнул представитель Кремля.

О повальном молчании властей ФРГ также сообщила и директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, главным адресатом всех сегодняшних заявлений из Берлина, в том числе и канцлера Ангелы Меркель, являются НАТО, ЕС и почему-то ОЗХО. И это вместо того, чтобы просто ответить на официальные письма из Москвы.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что этот запрос остался без ответа, как и два других запроса, которые были направлены российскими медиками своим немецким коллегам", – сказала Захарова.

В МИД РФ все происходящее сегодня назвали "мегафонной дипломатией" и информационной кампанией, которые подменяют собой нормальное сотрудничество.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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