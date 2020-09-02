Навальному хотели заткнуть рот: Меркель потребовала от России ответов

Навальному хотели заткнуть рот: Меркель потребовала от России ответов
Ангела Меркель. Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com
У главы немецкого кабмина нет сомнений в "отравлении" оппозиционного политика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала информацию о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок" "удручающей". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может", – заявила канцлер.

По ее словам, "теперь точно известно", что оппозиционер стал "жертвой преступления".

"Его хотели заставить замолчать", – считает фрау Меркель.

Также она отметила, что "есть серьезные вопросы", на которые ответы может и должно дать только правительство России.

Новость дополняется.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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