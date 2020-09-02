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Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала информацию о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок" "удручающей". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может", – заявила канцлер.
По ее словам, "теперь точно известно", что оппозиционер стал "жертвой преступления".
"Его хотели заставить замолчать", – считает фрау Меркель.
Также она отметила, что "есть серьезные вопросы", на которые ответы может и должно дать только правительство России.
Новость дополняется.
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