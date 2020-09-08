СМИ: Лукашенко лишат президентского поста после визита в Москву

СМИ: Лукашенко лишат президентского поста после визита в Москву
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам журналиста, итог предстоящего визита президента Белоруссии в РФ очевиден

Судьба белорусского лидера Александра Лукашенко зависит теперь от президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал немецкий колумнист Франк Герольд в своей колонке в газете Der Tagesspiegel.

По словам журналиста, Лукашенко не стесняется использования "ужасного арсенала", который применяется в целях подавления протестов. Герольд считает, что белорусский лидер давно перешел от слов к делу, применяя репрессии из-за невозможности контролировать волнения в стране.

"Тысячи людей только что смело прошлись по минским улицам в прошедшее воскресенье. Лукашенко точно осознает, что силового аппарата недостаточно для спасения, и он теряет свою должность. Оппозиционный лидер Мария Колесникова похищена. Лукашенко едет в Кремль, и он собирается туда точно не на чаепитие с Путиным", – пишет Герольд в Der Tagesspiegel .

Журналист добавил, что западноевропейский сосед доставляет российскому лидеру определенные неудобства, "и не только за последнее время". По его словам, результат встречи двух президентов можно констатировать уже сейчас: вполне вероятно, что Лукашенко "не вернется из Москвы".

"Потому что Путин его уволил. Или он вернется с полицейским отрядом ОМОН", – считает автор.

Ранее Лукашенко заявил на встрече с российскими журналистами, что в случае, если Белоруссия "рухнет", следующей падет Россия.

Егор МАЛКОВ

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