СМИ: Лукашенко лишат президентского поста после визита в Москву
Судьба белорусского лидера Александра Лукашенко зависит теперь от президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал немецкий колумнист Франк Герольд в своей колонке в газете Der Tagesspiegel.
По словам журналиста, Лукашенко не стесняется использования "ужасного арсенала", который применяется в целях подавления протестов. Герольд считает, что белорусский лидер давно перешел от слов к делу, применяя репрессии из-за невозможности контролировать волнения в стране.
"Тысячи людей только что смело прошлись по минским улицам в прошедшее воскресенье. Лукашенко точно осознает, что силового аппарата недостаточно для спасения, и он теряет свою должность. Оппозиционный лидер Мария Колесникова похищена. Лукашенко едет в Кремль, и он собирается туда точно не на чаепитие с Путиным", – пишет Герольд в Der Tagesspiegel .
Журналист добавил, что западноевропейский сосед доставляет российскому лидеру определенные неудобства, "и не только за последнее время". По его словам, результат встречи двух президентов можно констатировать уже сейчас: вполне вероятно, что Лукашенко "не вернется из Москвы".
"Потому что Путин его уволил. Или он вернется с полицейским отрядом ОМОН", – считает автор.
Ранее Лукашенко заявил на встрече с российскими журналистами, что в случае, если Белоруссия "рухнет", следующей падет Россия.
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